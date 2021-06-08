В Удмуртии стали реже болеть мышиной лихорадкой

Основной путь распространения болезни - воздушно-пылевой Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор по Удмуртии сообщает, что в республике зафиксировали снижение количества случаев заболевания мышиной лихорадкой – с начала года зарегистрировали 58 заболевших, а это более чем в 2 раза ниже, чем обычно бывает в этот период года. В числе заболевших 2 ребенка.

В аналогичный период 2020 года заболели в 2,3 раза больше людей, а среднемноголетние показатели превышают показатели этого года в 2,4 раза. В сообщении отмечается, что снижение количества случаев обусловлено многолетней динамикой.

Чаще всего заболевали в Алнашском и Кизнерском районах - среднереспубликанский уровень в них превышен соответственно в 15,8 и 9,2 раза.

Основной путь распространения болезни – воздушно-пылевой, но заразиться можно и через контакт с предметами или через употребление воды или пищи. Общие симптомы мышиной лихорадки – высокая температура тела, высокое давление, головная боль, боль в глазах и нарушение зрения, тошнота, редкий пульс.

Напомним, что у нас есть для вас подробный материал о симптомах и профилактике мышиной лихорадки.

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