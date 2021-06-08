16 дворов ремонтируют в Ижевске

Глава Ижевска проверил, как идут работы Фото: izh.ru

7 июня Глава Ижевска Олег Бекмеметьев побывал во дворах по адресам: ул. Коммунаров, д. 179, д. 183 и ул. Удмуртская д. 267/3, д. 275, д. 277, чтобы проконтролировать ход ремонтных работ по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда».

Во дворах на Коммунаров уже делают тротуары и проезжую часть, там появится парковка, а еще детская площадка (последняя – в рамках Реестра наказов избирателей депутатам Гордумы Ижевска).

Работы на Удмуртской завершат в ближайшие 10 дней, там тоже обустраивают парковку, пешеходные дорожки, а еще установят водоотводные лотки.

Ремонтные работы ведутся в 16 дворах Ижевска Фото: izh.ru

«Дворы по проекту «Формирование комфортной городской среды» делаются в плановом порядке. С 15 апреля ведутся ремонтные работы в 16 дворах города Ижевска, из них 8 находятся на стадии приемки, один двор полностью завершен и принят. Семь дворов в процессе ремонтных работ, еще к двум мы приступим не позже 15 июня. Общая сумма контрактов составила почти 106 миллионов рублей», – рассказал глава города по итогу выезда.

Программа благоустройства разработана на 5 лет – до 2022 года. Глава города отметил, что жители видят результаты проекта и ждут его продления.

«Мы очень бы хотели, чтобы этот проект был продолжен. Этого хотим не только мы, этого хотят все жители. К нам идут постоянные обращения. И мы постоянно отслеживаем, как будут развиваться события с этим проектом», – сообщил Олег Бекмеметьев.

«Когда узнали о программе, решили, что будем принимать активное участие, проголосовали всем домом. У нас вышла очень смешная цифра – 4 рубля 31 копейка. В течение полугода мы платили эту сумму. Сейчас очень рады, что у нас появится новый асфальт и решится проблема с парковкой», – поделилась Инесса Михайловна Фоменко, председатель совета дома № 179 по улице Коммунаров.

На сегодняшний момент три объекта по адресам Селтинская, 9; Заречное Шоссе, 31; Луначарского, 21 – находятся на стадии подготовки к сдаче.

Напомним, что 30 мая завершилось всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства на 2022 год в рамках национального проекта. В Удмуртии в нем приняли участие более 66 тыс. человек.

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