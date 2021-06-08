74-летнюю велосипедистку в Удмуртии насмерть сбила фура

Женщина выехала на трассу со второстепенной дороги Фото: pixabay.com

1 отдел УГИБДД по Удмуртии сообщает, что 7 июня около 12:09 на 35-ом километре дороги Глазов–Яр–Пудем произошла трагедия: грузовой автомобиль Scania сбил 74-летнюю велосипедистку.

Установлено, что 41-летний водитель фуры сбил пенсионерку, когда она выехала на трассу со второстепенной дороги. Женщина скончалась в больнице.

По данному факту ведется расследование.

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