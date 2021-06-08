В Удмуртии злоупотребляющие алкоголем родители систематически избивали трех своих сыновей

Родители злоупотребляли алкоголем и нигде не работали Фото: pixabay.com

Согласно сообщению пресс-службы МВД по Удмуртии, в Воткинском районе в отношении 49-летнего гражданина и его 40-летней сожительницы возбуждено уголовное дело. Сообщается, что они не исполняли родительские обязательства и избивали детей.

Установлено, что проживающие со своими детьми в частном доме родители нигде не работали, злоупотребляли алкоголем и не занимались воспитанием несовершеннолетних сыновей 2006, 2010 и 2013 г.р. – более того, они словесно унижали и регулярно избивали своих детей. Ранее подозреваемых уже привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

«В настоящее время дети находятся в приюте, судом решается вопрос о лишении подозреваемых родительских прав», - говорится в сообщении. За преступления, вменяемые подозреваемым в вину, предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 3 лет.

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