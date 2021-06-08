Карта распространения коронавируса на 8 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, в каких городах и районах республики больше всего заболевших Фото: pixabay.com
По состоянию на 8 июня в Удмуртии коронавирусом заболели 38 человек. 41 пациент выздоровел. К счастью, летальных случаев не зафиксировано.
Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:
Ижевск – 16 425
Глазов – 1 601
Воткинск – 1 444
Можга – 1 821
Сарапул – 1 306
Завьяловский район – 1 860
Алнашский район – 657
Балезинский район – 576
Вавожский район – 292
Воткинский район – 377
Глазовский район – 374
Граховский район — 204
Дебесский район – 305
Игринский район – 783
Камбарский район – 303
Каракулинский район – 216
Кезский район – 377
Кизнерский район – 349
Киясовский район – 226
Красногорский район – 368
Малопургинский район – 509
Можгинский район – 329
Сарапульский район – 420
Селтинский район – 286
Сюмсинский район – 250
Увинский район – 976
Шарканский район – 585
Юкаменский район – 331
Якшур-Бодьинский район – 507
Ярский район — 290
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