Карта распространения коронавируса на 8 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, в каких городах и районах республики больше всего заболевших Фото: pixabay.com

По состоянию на 8 июня в Удмуртии коронавирусом заболели 38 человек. 41 пациент выздоровел. К счастью, летальных случаев не зафиксировано.

Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:

Ижевск – 16 425

Глазов – 1 601

Воткинск – 1 444

Можга – 1 821

Сарапул – 1 306

Завьяловский район – 1 860

Алнашский район – 657

Балезинский район – 576

Вавожский район – 292

Воткинский район – 377

Глазовский район – 374

Граховский район — 204

Дебесский район – 305

Игринский район – 783

Камбарский район – 303

Каракулинский район – 216

Кезский район – 377

Кизнерский район – 349

Киясовский район – 226

Красногорский район – 368

Малопургинский район – 509

Можгинский район – 329

Сарапульский район – 420

Селтинский район – 286

Сюмсинский район – 250

Увинский район – 976

Шарканский район – 585

Юкаменский район – 331

Якшур-Бодьинский район – 507

Ярский район — 290

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