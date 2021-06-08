49-летний житель Удмуртии избил соседа около его дома и бросил умирать

Обвиняемый заключен под стражу Фото: Сергей Грачев

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, в Можгинском районе республики возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины, который обвиняется в избиении до смерти своего 39-летнего соседа.

По версии следствия, вечером 1 июня обвиняемый житель села Пычас поссорился с соседом из-за пустяка и избил его, оставив умирать у стен собственного дома. К дому соседа по вызову его родственников прибыли сотрудники скорой помощи, но спасти не смогли – от полученных травм он скончался в карете СМП.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Обвиняемый находится под стражей.

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