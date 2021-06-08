Центр Ижевска на День города станет пешеходным

На День города перекроют некоторые центральные улицы Фото: Архив КП

Пресс-служба администрации Ижевска сообщает, что 12 июня в связи с празднованием Дня города и Дня России движение транспорта по ряду центральных улиц будет ограничено.

С 10:00 до 23:00 для личного транспорта будет перекрыт участок улицы Пушкинской от Советской до Кирова. Автобусы и троллейбусы перестанут здесь ходить с 20:00 до 23:00 – их перенаправят на другие улицы.

С 9:00 до 16:30 перекроют участок ул. Наговицына от ул. Коммунаров до ул. Пушкинская, а с 8:00 до 23:00 – набережную городского пруда. С 17:30 до 23:00 для автомобилистов будут недоступны участки ул. Милиционной (от Дерябина до Кирова) и ул. М. Горького (от Советской до Кирова).

Перекрытие улиц в Ижевске 12 июня Фото: izh.ru

Стоит добавить, что 11 июня с 18:00 до 23:15 движение ограничат на ул. М. Горького (от К. Либкнехта до Бородина), ул. Советской (от М. Горького до Красной), ул. Ленина (от М. Горького до Красной). Это связано с проведением Большого хорового собора.

Перекрытие улиц в Ижевске 12 июня Фото: izh.ru

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