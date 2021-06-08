Гороскоп на 9 июня для ижевчан: Львы будут загадочны и недосягаемы, а Весы могут резко сменить убеждения

Традиционный астропрогноз на завтрашний день Фото: pixabay.com

ОВЕН

В вашей жизни скоро начнется новый этап. Фундамент для будущих успехов стоит закладывать уже сейчас. Постарайтесь больше планировать и меньше рисковать.

ТЕЛЕЦ

Благодатный день для воплощения в жизнь давно вынашиваемых в сердце планов. Сверните общение с людьми, которые вам неприятны. Все пройдет куда безболезненнее, чем вы себе представляете.

БЛИЗНЕЦЫ

Ложное ощущение собственного бессилия перед бытовыми проблемами может сильно подпортить вам этот день. Начните действовать – и увидите, что все не так плохо.

РАК

Хороший день. Решатся проблемы на личном фронте, высока вероятность успехов в работе. Есть небольшой риск перегореть и в той, и другой сфере – поэтому рассчитывайте свои моральные силы.

ЛЕВ

Сегодня вы будете уж очень загадочны и недосягаемы для представителей противоположного пола, что может помешать деловой коммуникации. Разделяйте работу и личную жизнь.

ДЕВА

Рваните куда-нибудь на Аляску или хотя бы выйдите вечером прогуляться в хорошей компании. Вам срочно нужно покинуть личную зону комфорта.

ВЕСЫ

Возможна резкая смена убеждений, окружающие могут даже заподозрить вас в том, что вы просто переобулись. Не обращайте внимания – через какое-то время переобуваться придется им.

СКОРПИОН

Вы заметили зарево мощного любовного пожара на горизонте? Скоро заметите. Встречайте его во всеоружии.

СТРЕЛЕЦ

Работать, работать и еще раз работать. Это единственный способ отвлечься от самоедства, которое вас неминуемо одолеет.

КОЗЕРОГ

Вас ждет веселое во всех отношениях время, и скорее всего, оно начнется уже сегодня. Весело будет не только вам, но и окружающим.

ВОДОЛЕЙ

Обратите пристальное внимание на свое окружение – так, на всякий случай. Вещий Олег тоже не ожидал от любимого коня подлянки.

РЫБЫ

Вашему спокойствию перед разворачивающейся у всех на глазах драмой можно позавидовать. Вы-то знаете – если вас и заденет, то только по касательной.

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