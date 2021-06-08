«Ощущала на себе вес чьего-то тела»: несуществующий мужчина занимался сексом с ижевчанкой

С ижевчанкой занимался сексом некто, но в кровати она была одна. Фото: Pixabay

Ижевчанка Александра (имя изменено по просьбе героини — Прим. ред.) никогда не верила в мистические истории. Но однажды девушка столкнулась с необъяснимым: каждый день к ней приходил некто и занимался с ней сексом. Непрошенный гость пугал Александру, но в конце концов она смогла избавиться от него. Своей историей девушка поделилась с «Комсомолкой».

«Я не давала свое согласие на эти отношения»

Александре тогда было 20 с небольшим лет. Отношения с молодыми людьми у нее периодически были, но нерегулярно. Недостатка мужского внимания Саша при этом не испытывала, приключений не искала. Тем более странным ей показалось, когда ей однажды приснился очень подробный эротический сон.

«От того, что в этом сне все было столь же подробно, как и в жизни, я проснулась. Но при этом ощущения никуда не делись: я понимала. что лежу в своей комнате. Я ощущала на себе вес мужского тела, и что что-то происходило», — вспоминает Саша.

В этот момент девушке стало жутко. Она прекрасно понимала, что находится одна, хотя все чувства говорили об обратном. И самое главное — Саша не давала своего согласия на эти отношения.

Чтобы избавиться от странных ощущений, Саша попыталась дернуться. Ее отпустило. Но одеяло оставалось помятым, ощущение чужого веса сохранялось.

Незнакомец продолжал время от времени навещать Александру. По утрам он занимался с ней сексом, и девушку это безумно пугало. Та начала искать информацию о подобных вещах в интернете и прочитала, что таким образом неведомые силы могут забирать у человека жизнь.

«Я не чувствовала, что кто-то забирает у меня жизнь. Мне не становилось от этого лучше или хуже. Мне не нравилось, что я не давала свое согласие на эти отношения. Может быть, надо было меня спросить?» — возмущается Александра.

Схватила что-то склизкое и выбросила в окно

Отношения с призраком продолжались у Саши два года. Девушке это очень надоело, и она твердо решила прогнать мужчину. Однажды она как обычно проснулась от того, что кто-то занимался с ней сексом. В этот раз Саша смогла дернуться, протянуть руку вниз и схватить половой орган мужчины.

«Я схватило что-то склизкое, противное, как червяк. Самое интересное: тела у этого не было. У меня в руках остался пенис, но без мужчины», — с содроганием говорит девушка.

Совсем рядом с кроватью Александры было окно. Девушка дотянулась до него и выкинула половой орган призрака в окно. Дальше она начала орать на мужчину: «Если ты еще раз придешь, я тебя разорву на части, я тебя сожгу!», — кричала девушка в гневе.

После этого мужчина исчез навсегда. Спустя несколько лет Саша однажды почувствовала себя одиноко и попробовала позвать своего прежнего любовника. Но никто не откликнулся.

Мистика или реальность?

Финалист 14-й «Битвы экстрасенсов» Ирина Богданова говорит, что у произошедшего может быть несколько объяснений, как мистические, так и вполне обыденные. Например, Александре очень хотелось замуж или отношений. Еще один вариант — проверить организм на глистов.

В теории, если происходит что-то подобное, может выясниться, что человеку повстречался инкуб — сексуальный демон. Если подобные ощущения испытывает мужчина, он имеет дело с суккубом. В Средневековье это считалось грехом. Кстати, часто инкубы приходили к монахиням, у которых, как известно, не было личной жизни.

«Встреча с истинным инкубом идет ярко. Инкуб — это энерговампир, который пришел с той стороны и стягивает энергию. Но это не тот случай: если девушка смогла управлять своим сном, отрезать это, то это не энергосущность. А если человек сталкивается с вамипиризмом, он истощается, у него нет энергии на это», — комментирует эксперт.

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