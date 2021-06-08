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Происшествия8 июня 2021 17:58

Девушка 1998 года рождения не справилась с управлением и опрокинула машину на трассе между Ижевском и Воткинском

С ней ехал несовершеннолетний ребенок, оба получили травмы
Дмитрий Коренев
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Девушка съехала на обочину и перевернула машину Фото: ИГГС

Девушка съехала на обочину и перевернула машину Фото: ИГГС

1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии сообщает, что сегодня, 8 июня, около 17:00 на дороге Ижевск — Воткинск опрокинулась «Нива Шевроле». За рулем была девушка 1998 года рождения, в детском кресле сидел несовершеннолетний ребенок.

По предварительным данным, девушка не справилась с управлением, съехала на обочину и опрокинулась. И она, и ребенок получили травмы. Сейчас они находятся в больнице.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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