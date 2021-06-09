32-летняя жительница Удмуртии написала на таксиста ложный донос об изнасиловании

Выяснилось, что женщина оклеветала таксиста, и на нее завели уголовное дело Фото: pixabay.com
Пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии сообщает о расследовании уголовного дела, которое заведено в отношении 32-летней жительницы Красногорского района, написавшей ложный донос об изнасиловании ее таксистом.
Установлено, что в мае этого года женщина написала заявление на водителя одной из служб такси – якобы мужчина ее изнасиловал. Однако по результатам проверки выяснилось, что никакого изнасилования не было – соответственно, не было возбуждено и уголовное дело по его факту.
Напротив, уголовное дело было возбуждено в отношении самой несознательной доносчицы. В полиции перед подачей заявления ее предупредили, что за заведомо ложный донос придется нести уголовную ответственность.
Причины и мотивы такого поступка женщины не сообщаются.
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