Погода в Ижевске на 9 июня: немного облачно, но по-летнему тепло

9 июня ожидается переменная облачность Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» встречает новый летний день с тобой, дорогой читатель, и рассказывает о погоде на ближайшие сутки.

По данным гидрометцентра Удмуртии, сегодня днем воздух прогреется до 22-24°С, на небесном своде ожидается переменная облачность. В ночь с 9 на 10 июня синоптики обещают от 10 до 13°С. Ветер по-прежнему северо-восточный, днем – около 5 м/с, ночью ветер утихнет до 3 м/с.

Напоминаем, что в Удмуртии до 9 июня сохраняется чрезвычайная пожароопасность — пятый класс. Ответственность и осторожность – наши с вами друзья.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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