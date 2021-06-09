39 человек заболели ковидом в Удмуртии за сутки

Свежая статистика по коронавирусу

По данным на утро 9 июня в Удмуртии выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции. В числе заболевших 5 детей до 14 лет, а также 13 человек старше 65 лет. К сожалению, 3 человека скончались. Об этом сообщает оперштаб региона.

2 463 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 210 – средней степени тяжести, 40 в тяжелом состоянии.

40 человек выздоровели, их выписали.

Всего на 9 июня в Удмуртии зарегистрировано 34 518 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 31 348 человек выздоровели. 457 летальных случаев. 126 367 человек всего вакцинировали.

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