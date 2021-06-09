Утро в Ижевске: пешеходный центр на День города, итоги третьего полуфинала «Голоса» и скаутинг с «лесными котами»

Сегодня будет жарко и облачно
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 9 июня. Погода по-настоящему летняя, пусть и немного облачная. А мы расскажем вам самые интересные новости на утро:
- Новый директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртии Тимур Валеев рассказал о проблемах, которые есть в организации
- 49-летний житель Удмуртии избил соседа около его дома и бросил умирать
- Фальшивомонетчик из Пермского края предстанет перед судом в Ижевске
- В Удмуртии злоупотреблявшие алкоголем родители систематически избивали трех своих сыновей
- Бывшего полицейского начальника осудили в Ижевске за эксплуатацию подчиненных
- 16 дворов ремонтируют в Ижевске
- День города – 2021: афиша главных мероприятий 12 июня в Ижевске
Перейдем к подробным новостям:
В УДМУРТИИ СТАЛИ РЕЖЕ БОЛЕТЬ МЫШИНОЙ ЛИХОРАДКОЙ
На День города перекроют некоторые центральные улицы
Фото: Архив КП
В Удмуртии в 2 раза реже стали болеть мышиной лихорадкой. Как отмечают специалисты, по количеству заболеваний сохраняется позитивная долгосрочная динамика. Подробности
ЦЕНТР ИЖЕВСКА НА ДЕНЬ ГОРОДА СТАНЕТ ПЕШЕХОДНЫМ
Основной путь распространения болезни - воздушно-пылевой Фото: pixabay.com
На День города и День России в столице Удмуртии перекроют некоторые центральные улицы. Какие именно – читайте здесь
«ОЩУЩАЛА НА СЕБЕ ВЕС ЧЬЕГО-ТО ТЕЛА»: НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ МУЖЧИНА ЗАНИМАЛСЯ СЕКСОМ С ИЖЕВЧАНКОЙ
С ижевчанкой занимался сексом некто, но в кровати она была одна. Фото: Pixabay
Удивительная история от ижевчанки, столкнувшейся с мистической и весьма пикантной проблемой. Подробнее
ТРЕТИЙ ПОЛУФИНАЛ КОНКУРСА «ГОЛОС ИЖЕВСКА» ПРОШЕЛ В СТОЛИЦЕ УДМУРТИИ
Уже известен 21 финалист конкурса Фото: Амир Закиров
Стали известны имена 21 финалиста уникального конкурса «Голос Ижевска». Кто споет на Центральной площади вместе с Сергеем Лазаревым – читайте здесь
КАК «ЛЕСНЫЕ КОТЫ» РАЗВИВАЮТ СЕМЕЙНЫЙ СКАУТИНГ В ИЖЕВСКЕ
Отряд скаутов «Лесные коты» существует уже третий год. Фото: vk.com/forestcatsudm
Скаутское движение в Ижевске – это не просто существующее, но и активно развивающееся направление. Подробнее об этом