Утро в Ижевске: пешеходный центр на День города, итоги третьего полуфинала «Голоса» и скаутинг с «лесными котами»

Сегодня будет жарко и облачно Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 9 июня. Погода по-настоящему летняя, пусть и немного облачная. А мы расскажем вам самые интересные новости на утро:

- Новый директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртии Тимур Валеев рассказал о проблемах, которые есть в организации

- 49-летний житель Удмуртии избил соседа около его дома и бросил умирать

- Фальшивомонетчик из Пермского края предстанет перед судом в Ижевске

- В Удмуртии злоупотреблявшие алкоголем родители систематически избивали трех своих сыновей

- Бывшего полицейского начальника осудили в Ижевске за эксплуатацию подчиненных

- 16 дворов ремонтируют в Ижевске

- День города – 2021: афиша главных мероприятий 12 июня в Ижевске

Перейдем к подробным новостям:

В УДМУРТИИ СТАЛИ РЕЖЕ БОЛЕТЬ МЫШИНОЙ ЛИХОРАДКОЙ

На День города перекроют некоторые центральные улицы Фото: Архив КП

В Удмуртии в 2 раза реже стали болеть мышиной лихорадкой. Как отмечают специалисты, по количеству заболеваний сохраняется позитивная долгосрочная динамика. Подробности

ЦЕНТР ИЖЕВСКА НА ДЕНЬ ГОРОДА СТАНЕТ ПЕШЕХОДНЫМ

Основной путь распространения болезни - воздушно-пылевой Фото: pixabay.com

На День города и День России в столице Удмуртии перекроют некоторые центральные улицы. Какие именно – читайте здесь

«ОЩУЩАЛА НА СЕБЕ ВЕС ЧЬЕГО-ТО ТЕЛА»: НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ МУЖЧИНА ЗАНИМАЛСЯ СЕКСОМ С ИЖЕВЧАНКОЙ

С ижевчанкой занимался сексом некто, но в кровати она была одна. Фото: Pixabay

Удивительная история от ижевчанки, столкнувшейся с мистической и весьма пикантной проблемой. Подробнее

ТРЕТИЙ ПОЛУФИНАЛ КОНКУРСА «ГОЛОС ИЖЕВСКА» ПРОШЕЛ В СТОЛИЦЕ УДМУРТИИ

Уже известен 21 финалист конкурса Фото: Амир Закиров

Стали известны имена 21 финалиста уникального конкурса «Голос Ижевска». Кто споет на Центральной площади вместе с Сергеем Лазаревым – читайте здесь

КАК «ЛЕСНЫЕ КОТЫ» РАЗВИВАЮТ СЕМЕЙНЫЙ СКАУТИНГ В ИЖЕВСКЕ

Отряд скаутов «Лесные коты» существует уже третий год. Фото: vk.com/forestcatsudm

Скаутское движение в Ижевске – это не просто существующее, но и активно развивающееся направление. Подробнее об этом