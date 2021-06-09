У 39-летнего наркокурьера из Удмуртии изъяли крупную партию героина

В подозрительном свертке оказались наркотики Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, в Воткинске по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан 39-летний житель. При личном досмотре у него нашли и изъяли пакет с подозрительным веществом массой 98 грамм. Как выяснилось в ходе экспертизы, в пакете был героин.

Установлено, что хотя официально мужчина нигде не работал, фактически он занимался курьерской доставкой наркотиков между российскими регионами. Вещество он привез из Москвы, чтобы продавать в Удмуртии через тайники.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч.3 ст.30 ч.4 ст.228.1 УК РФ) подозреваемому грозит до 20 лет колонии.

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