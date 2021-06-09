«От него исходила положительная энергия»: с экс-депутатом Александром Зелениным, погибшем в ДТП, простились в Ижевске

Александру Зеленину стало плохо за рулем. Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

6 июня на дороге Завьялово — Каменное произошло страшное ДТП. Водителю «Ланд Крузера» стало плохо за рулем, и он выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком. В «Ланд Крузере» находился шестилетний мальчик (он выжил) и экс-депутат Госсовета Александр Зеленин. Последний погиб. Прощание с ним состоялось 8 июня. Близкие поделились воспоминаниями об Александре Зеленине. А очевидцы — подробностями ДТП.

«Водитель был уже мертв»

В тот день Роман ехал домой из огорода. Впереди на небольшом расстоянии — «Ланд Крузер». Ничто не предвещало беды, но в какой-то момент «Ланд Крузер» резко поехал влево, на полосу встречного движения. Роман сразу понял, что что-то не так: впереди большегрузов не было, обгонять никого не нужно было. Затем легковушка врезалась в грузовик марки «Вольво». Водитель грузовика пытался уйти от столкновения на обочину, но в итоге там и произошло столкновение.

ДТП произошло на дороге Завьялово - Каменное. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

«Большегруз был с прицепом, груженый щебнем или галькой. Прицеп потянул его в кювет. Он начал заваливаться набок в 10-15 метрах от меня. Мне пришлось тормозить, чтобы не встретиться с ними. Будь у меня скорость чуть больше, я бы оказался вместе с ними», — рассказывает Роман.

Мужчина сразу же вышел из автомобиля и проверил, нужна ли пострадавшим помощь. Водитель грузовика выбрался наружу самостоятельно, через окно. У него были только ушибы. Около «Ланд Крузера» уже собралась толпа. Оттуда достали ребенка. Внутри оставался мертвый водитель. У него были травмы головы. Двигатель джипа продолжал работать.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Вскоре на место происшествия прибыли пожарные. Дожидаться остальных служб Роман не стал, но по пути увидел «Скорую помощь», патрульную машину и реанимацию.

«Всегда на людей находил время»

Погибшим водителем оказался Александр Зеленин, бывший депутат Госсовета, замгендиректора по региональной политике «Удмуртнефти». 8 июня в Ягуле состоялась гражданская панихида по нему. Попрощаться с погибшим пришли многие, в том числе известные в республике люди: председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев и другие.

На церемонию прощания пришло много людей. Фото: Дарья Нестерова

С благодарностью вспоминает Александра Зеленина начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин. По его словам, экс-депутат всегда выделял ради спасения людей технику.

«Мы с ним знакомы с 1996 года. Он к нам прислушивался и переучивал своих проектировщиков. Даже высокие лестницы закупил для тушения на емкостях, чтобы бойцов защитить. Александр Алексеевич был такой, у него мозги кипели от старой работы, все время хотел новую. А на новой работе он находил вдохновение и настроение. Он был социальный очень. И в последние годы он занимался поиском хороших, полезных людей. То есть он добывал сначала нефть, а теперь вот людей. И они, эти люди, пришли с ним попрощаться. Никогда никому не говорил, что у него времени нет. Всегда на людей находил время», — поделился воспоминаниями начальник МЧС.

Хорошими воспоминаниями делится и одногруппник Александра Зеленина Виктор.

«Мы с ним общались, прекрасный человек, хороший специалист. Работали в разных компаниях, но связь все равно поддерживали», — говорит Виктор.

Фото: Дарья Нестерова

Марина, знакомая бывшего депутата, тоже делится воспоминаниями о погибшем.

«Человек с активной жизненной позицией. От него всегда исходила какая-то положительная энергия. На любом совещании это всегда чувствовалось», — говорит Марина.

Похоронили Александра Зеленина на Хохряковском кладбище.

Справка

Александр Алексеевич Зеленин родился 16 сентября 1953 года. Он окончил Пермский политехнический институт по специальности «горный инженер-геолог». Начинал работать оператором по добыче нефти и газа в НГДУ «Чернушканефть». В 1976 году сразу после окончания вуза пришел на «Удмуртнефть». Здесь он работал 45 лет. В Воткинском НГДУ «Удмуртнефти» прошел все ступени от мастера по исследованию скважин до главного геолога управления. При его непосредственном участии вводились в эксплуатацию Мишкинское, Лиственское и Быгинское месторождения в Удмуртии.

С 2006 года Александр Зеленин занимал должность заместителя генерального директора по региональной политике. Под его руководством была организована эффективная работа по взаимодействию ОАО «Удмуртнефть» с органами государственной власти и местного самоуправления Удмуртской Республики. Выстроена система реализации благотворительных программ «Удмуртнефти» в целях социально- экономического развития региона, оказания поддержки районам производственной деятельности.

В 2012-2017 гг. Александр Алексеевич являлся депутатом Государственного Совета УР, был членом постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды.

Александр Алексеевич удостоен званий «Почётный нефтяник», «Заслуженный нефтяник Удмуртской Республики» и «Почётный нефтяник ОАО «Удмуртнефть», награждён Почётной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации, Почётной грамотой Удмуртской Республики, Почётной грамотой Министерства топлива, энергетики и связи Удмуртской Республики, Почётными грамотами и Благодарностью ОАО «Удмуртнефть».

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