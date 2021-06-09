На улице Холмогорова в Ижевске сбили 67-летнюю женщину

67-летнюю женщину сбили в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Как сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии, 8 июня около 15:34 напротив дома № 20 по ул. Холмогорова в Ижевске 30-летняя девушка, находившаяся за рулем Hyundai Solaris, сбила 67-летнюю женщину.

В результате столкновения пожилая женщина получила травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водители должны заранее снизить скорость и пропустить пешеходов, а пешеходы перед переходом дороги должны убедиться в его безопасности.

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