Председатель Госдумы Вячеслав Володин Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла закон о дополнительной финансовой поддержке регионов

Депутаты Госдумы Российской Федерации в третьем чтении приняли закон о бюджетной поддержке регионов, который позволит снизить долговую нагрузку на субъекты РФ. Об этом сообщает RT со ссылкой на официальный сайт нижней палаты парламента.

Как отмечает председатель Госдумы Вячеслав Володин, данный законопроект направлен на развитие потенциала субъектов Российской Федерации.

«Ранее предоставленные бюджетные кредиты будут реструктуризированы. А у регионов появится новый инструмент развития — инфраструктурные бюджетные кредиты. За 2,5 года объём инвестиций составит не менее 500 млрд рублей», - сказал Володин.

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