565 человек привили от коронавируса на Центральной площади Ижевска

В ходе выездной вакцинации от коронавируса привили 565 человек Фото: Амир Закиров

Оперативный штаб Удмуртии сообщает, что с 4 по 6 июня первый компонент вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» получили 565 жителей.

В сообщении отмечается, что Минздрав региона планирует продолжить практику вакцинации в передвижных медицинских комплексах.

Напомним, что перед вакцинацией жители заполняли анкету и проходили осмотр врача-терапевта. Желающих было так много, что около выездного пункта образовались очереди.

На текущий день 8,4% жителей Удмуртии привиты от коронавируса. Из 126 367 вакцинированных 101 528 получили и второй компонент вакцины.

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