565 человек привили от коронавируса на Центральной площади Ижевска

В ходе выездной вакцинации от коронавируса привили 565 человек Фото: Амир Закиров
Оперативный штаб Удмуртии сообщает, что с 4 по 6 июня первый компонент вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» получили 565 жителей.
В сообщении отмечается, что Минздрав региона планирует продолжить практику вакцинации в передвижных медицинских комплексах.
Напомним, что перед вакцинацией жители заполняли анкету и проходили осмотр врача-терапевта. Желающих было так много, что около выездного пункта образовались очереди.
На текущий день 8,4% жителей Удмуртии привиты от коронавируса. Из 126 367 вакцинированных 101 528 получили и второй компонент вакцины.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
39 человек заболели ковидом в Удмуртии за сутки
947 водителей были наказаны за неправильную парковку в Ижевске