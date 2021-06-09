Карта распространения коронавируса на 9 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

В каких районах и городах Удмуртии больше всего заболевших? Фото: pixabay.com

По состоянию на 9 июня в Удмуртии коронавирусом заболели 39 человек. 40 пациентов выздоровел. К сожалению, 3 человека умерли.

Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:

Ижевск – 16 440

Глазов – 1 606

Воткинск – 1 448

Можга – 1 828

Сарапул – 1 306

Завьяловский район – 1 860

Алнашский район – 657

Балезинский район – 576

Вавожский район – 292

Воткинский район – 377

Глазовский район – 375

Граховский район — 204

Дебесский район – 305

Игринский район – 784

Камбарский район – 303

Каракулинский район – 216

Кезский район – 377

Кизнерский район – 350

Киясовский район – 226

Красногорский район – 370

Малопургинский район – 509

Можгинский район – 329

Сарапульский район – 420

Селтинский район – 287

Сюмсинский район – 250

Увинский район – 976

Шарканский район – 585

Юкаменский район – 333

Якшур-Бодьинский район – 507

Ярский район — 290

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