Карта распространения коронавируса на 9 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

В каких районах и городах Удмуртии больше всего заболевших? Фото: pixabay.com
По состоянию на 9 июня в Удмуртии коронавирусом заболели 39 человек. 40 пациентов выздоровел. К сожалению, 3 человека умерли.
Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:
Ижевск – 16 440
Глазов – 1 606
Воткинск – 1 448
Можга – 1 828
Сарапул – 1 306
Завьяловский район – 1 860
Алнашский район – 657
Балезинский район – 576
Вавожский район – 292
Воткинский район – 377
Глазовский район – 375
Граховский район — 204
Дебесский район – 305
Игринский район – 784
Камбарский район – 303
Каракулинский район – 216
Кезский район – 377
Кизнерский район – 350
Киясовский район – 226
Красногорский район – 370
Малопургинский район – 509
Можгинский район – 329
Сарапульский район – 420
Селтинский район – 287
Сюмсинский район – 250
Увинский район – 976
Шарканский район – 585
Юкаменский район – 333
Якшур-Бодьинский район – 507
Ярский район — 290
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