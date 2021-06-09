Билайн открывает бесплатный доступ на онлайн-кинотеатры на 2 месяца

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Билайн предлагает своим клиентам 2 месяца бесплатного доступа к популярным онлайн-кинотеатрам VIP Play, «Фильмы ivi», more.tv и KIDS в сервисе «Билайн ТВ». Новое предложение создано специально для поклонников кино, сериалов и мультфильмов, предпочитающих смотреть новинки с экрана своего смартфона.

Пользователи Билайн могут подключить любое количество подписок из указанных выше в зависимости от собственных предпочтений или интересов других членов семьи. При этом, активировав сразу все четыре подписки, зрители «Билайн ТВ» получат доступ к более чем 30 000 единицам российского и зарубежного контента, среди которого популярные фильмы и сериалы, а также мультфильмы для детей.

Подписка VIP Play откроет зрителям «Билайн ТВ» не только доступ к новинкам кино и сериалов и документальным лентам, но и к популярным каналам семейства Viasat. Уже этим летом в каталоге сервиса появятся западные премьеры: «Семейка Крудс: Новоселье» (6+), «Люди в черном: Интернэшнл» (16+), «Цель номер один» (16+), «Клаустрофобы» (16+), «Путь домой» (6+), «Как создать девушку» (16+), «Всю мою жизнь» (12+) и «Ступая во мрак» (16+).

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Подписка «Фильмы ivi» включает не только новинки и премьеры, доступные в 4К*, но и легендарные советские фильмы, популярные российские и зарубежные сериалы разных периодов в свободном доступе. Например, здесь можно посмотреть комедию LOVE (16+) с Сергеем Светлаковым, семейное фэнтези «Последний богатырь: Корень зла» (6+), комедию «День города» (16+), сериал «Хороший доктор» (16+) и мультфильм «Буба» (0+).

Подписка more.tv позволит зрителям «Билайн ТВ» смотреть премьеры зарубежных сериалов одновременно со всем миром, а российских – до их выхода на ТВ-экраны. Кроме этого, подписка включает доступ к собственным сериалам и шоу сервиса: новому сезону сериала «Рассказ служанки» (18+) и спортивной драме «Регби» (16+).

Кино-подписка KIDS – специальная подборка для детей и их родителей. Подписка откроет доступ не только к развивающим и развлекательным мультфильмам, мини-сериалам, но и к популярным ТВ-каналам для детей таким, как Nickelodeon, Nick Jr., Nickelodeon HD и многим другим. Здесь есть подборки на разный возраст: и для дошколят, и для подростков. Уже сейчас юные зрители смогут посмотреть мультсериалы «Губка Боб» (12+), «Щенячий патруль» (0+), «Черепашки-ниндзя» (6+) или познакомиться со старыми советскими мультфильмами.

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Предложение доступно как для новых, так и действующих пользователей Домашнего интернета и «Билайн ТВ», и клиентов тарифов «Близкие люди+», которые ранее не пользовались акциями с бесплатным промо-периодом или не подключены на платный доступ (кроме абонентов с IPTV).

Акция проходит с 24 мая 2021 года по 31 июля 2021 года.

Более подробная информация об Организаторе, условиях акции, территории действия и стоимости авто-продления подписок доступна на www.beeline.ru/customers/gift/

* при технической возможности

**LOVE – любовь

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