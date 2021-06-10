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Общество10 июня 2021 5:30

Погода в Ижевске 10 июня: ожидается до +22°С и облачно с прояснениями

Рассказываем о погоде на день
Мария Шилова
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Какая погода ждет жителей Ижевска 10 июня?

Какая погода ждет жителей Ижевска 10 июня?

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! На календаре 10 июня, четверг. Впереди долгое празднование дня города. Афишу с подробностями можете уже прочитать на нашем сайте. А пока рассказываем, какая погода ждет жителей города в этот предпраздничный день.

По данным синоптиков, температура воздуха днем достигнет + 21...+22°С. Тем не менее по ощущениям будет +19°С. На небе при этом будет облачно, но с прояснениями. Северо-восточный ветер подует со скоростью 5 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +11…+13°С. На небе будет ясно. Северо-восточный ветер снизится до 2.9 м/с.

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