Погода в Ижевске 10 июня: ожидается до +22°С и облачно с прояснениями

Какая погода ждет жителей Ижевска 10 июня? Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! На календаре 10 июня, четверг. Впереди долгое празднование дня города. Афишу с подробностями можете уже прочитать на нашем сайте. А пока рассказываем, какая погода ждет жителей города в этот предпраздничный день.

По данным синоптиков, температура воздуха днем достигнет + 21...+22°С. Тем не менее по ощущениям будет +19°С. На небе при этом будет облачно, но с прояснениями. Северо-восточный ветер подует со скоростью 5 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +11…+13°С. На небе будет ясно. Северо-восточный ветер снизится до 2.9 м/с.

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