Пропавшую девушку ищут в Удмуртии почти месяц

Пропавшую девушку ищут в Ижевске почти месяц, Фото: «ПСО «Регион 18»

С 18 мая ищут пропавшую девушки из Ижевска. Как сообщает в социальных сетях поисково-спасательный отряд «Регион 18», в этот день она вышла из дома с ул. Дзержинского в неизвестном направлении.

Алеся Черницына ростом 170 см, среднего телосложения. Волосы темные короткие, глаза голубые. У девушки отсутствует часть зубов и есть шрам у правого глаза.

Если вы что-то знаете о местонахождении девушки, просьба сообщить в полицию по телефону 02 (с мобильного 102) или на горячую линию поисково-спасательного отряда по телефону 89511952971.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Либо похудеешь, либо умрешь: как житель Ижевска сбросил 70 кило и начал новую жизнь

- Фотоподборка: зоозащитники Ижевска ищут новых хозяев для кошек, спасенных из квартиры на Воровского