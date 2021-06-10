Семью помощников из Удмуртии показали на Первом канале

Семья из Киясовского района Удмуртии помогает пенсионерам и пожилым людям, Фото: скриншот видео
Пара из Киясовского района стала героям утреннего сюжета на федеральном канале. Рамиль Хайбуллин с женой являются социальными работниками и помогают пожилым людям с домашними обязанностями.
Сначала он просто подвозил супругу к бабушкам и дедушкам, а после и сам втянулся. Ведь как пройти мимо некошеной лужайки и покосившегося забора?
«Мне предложили работу соцработника. Я сначала посоветовался с женой. Она говорит, давай, вместе будем работать, веселей», — рассказывает Рамиль.
Сюжет в утренней программе Первого канала был посвящен дню социального работника. Помимо пары из Удмуртии, показали истории ещё нескольких пенсионеров, которым помогли работники: кто-то стал звездой в Интернете, а кто-то нашел новых друзей и единомышленников.
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