Семью помощников из Удмуртии показали на Первом канале

Семья из Киясовского района Удмуртии помогает пенсионерам и пожилым людям, Фото: скриншот видео

Пара из Киясовского района стала героям утреннего сюжета на федеральном канале. Рамиль Хайбуллин с женой являются социальными работниками и помогают пожилым людям с домашними обязанностями.

Сначала он просто подвозил супругу к бабушкам и дедушкам, а после и сам втянулся. Ведь как пройти мимо некошеной лужайки и покосившегося забора?

«Мне предложили работу соцработника. Я сначала посоветовался с женой. Она говорит, давай, вместе будем работать, веселей», — рассказывает Рамиль.

Сюжет в утренней программе Первого канала был посвящен дню социального работника. Помимо пары из Удмуртии, показали истории ещё нескольких пенсионеров, которым помогли работники: кто-то стал звездой в Интернете, а кто-то нашел новых друзей и единомышленников.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Пропавшую девушку ищут в Удмуртии почти месяц

- Погода в Ижевске 10 июня: ожидается до +22°С и облачно с прояснениями