Суд назначил 6 месяцев исправительных работ жительнице Удмуртии за неуплату алиментов

Женщина из Удмуртии получила наказание за неуплату алиментов, Фото: pixabay.com

За неуплату алиментов суд приговорил жительницу Малопургинского района к 6 месяцем исправительных работ. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, женщина оставила без выплат двух несовершеннолетних детей.

Было установлено, что алименты мама не выплачивала с октября 2020-го двум своим детям 2005 года рождения и 2006 года рождения. В итоге образовалась задолженность в 47 тысяч рублей.

За неуплату ей назначили наказание в виде исправительных работ на 6 месяцев, а также удержание 5% из заработной платы в доход государства.

Приговор был вынесен 18 марта, но жительница Удмуртии решила его обжаловать. По её мнению, приговор слишком суровый. Однако суд жалобу отклонил.

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