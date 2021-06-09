В Ижевске продолжится выездная вакцинация против коронавируса

Во время первой выездной вакцинации привили 565 человек Фото: Амир Закиров

Выездная вакцинация против коронавируса, о промежуточных итогах которой мы писали ранее, продолжится в ближайшее время. По результатам первой выездной вакцинации успели привить 565 человек. Пресс-служба Минздрава Удмуртии сообщает сразу о трех точках города, где желающие могут получить первый компонент вакцины.

Помимо Центральной площади, на которой 4-6 июня проходила первая выездная вакцинация, жителям предлагают вакцинироваться на «теплоходе здоровья» или в медицинском кабинете ижевского зоопарка.

Вакцинация проводится в два этапа. Второй компонент вакцины можно будет получить после индивидуального приглашения по телефону. «ЭпиВакКороной», которую будут использовать при вакцинации, могут привиться люди старше 18 лет. Перед уколом желающего поставить прививку осмотрит медицинский работник. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и ручку (нужно будет заполнить анкету).

Расписание выездной вакцинации вы можете видеть ниже:

Центральная площадь Ижевска (у входа в театр оперы и балета):

11 июня - с 16:00 до 20:00

13 июня - с 10:00 до 20:00

14 июня - с 16:00 до 20:00

В медкабинете Государственного зоопарка Удмуртии можно поставить прививку 12 июня с 10:00 до 15:00.

«Теплоход здоровья» отправится с пристани на пр. Дерябина 11 июня в 9:00.

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