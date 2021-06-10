Второй день подряд в Удмуртии зафиксировано 39 заболевших коронавирусом

Всего в Удмуртии вакцинировали 127 584 человека Фото: Архив КП

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 10 июня в Удмуртии выявлено 39 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 5 детей до 14 лет и 6 человек старше 65 лет. Летальных случаев не зафиксировано.

43 человека выздоровели, их выписали.

2 457 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 212 – средней степени тяжести, 40 в тяжелом состоянии.

Всего на 10 июня в Удмуртии зарегистрировано 34 557 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 31 391 человек выздоровел. За время пандемии зафиксировано 457 смертей.

Вакцинированы 127 584 жителя Удмуртии. Из них 102 432 прошли через оба этапа вакцинации.

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