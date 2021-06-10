В Ижевске 28-летний сотрудник салона сотовой связи обманом оформил на пенсионерку кредитную карту

Пенсионерка купила в кредит телефон и стала жертвой мошенничества Фото: pixabay.com

65-летней пенсионерке из Ижевска позвонили из банка и сообщили о задолженности по кредиту. Сходив в банк, женщина узнала, что на ее имя оформлена кредитная карта с лимитом в 75 000 рублей, который был полностью использован. Кроме того, были начислены проценты - около 2500 рублей. Как сообщает УМВД России по Ижевску, никакой кредитной карты женщина не оформляла.

Оказалось, что в конце 2020 года пенсионерка в одном из салонов сотовой связи приобрела в кредит телефон. Какое-то время спустя ей поступил звонок от менеджера салона, который сообщил о неверно оформленных документах и предложил приехать к ней домой для подписания нового пакета. Женщина, не читая, подписала новые документы. А стоило бы: оказалось, что молодой человек оформил на ее имя кредитную карту, получил ее и потратил все деньги.

Личность подозреваемого была установлена, его задержали. Им оказался 28-летний ижевчанин. Из салона связи его уже уволили.

Возбуждено уголовное дело, молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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