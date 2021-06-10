Стрельба и поножовщина на почве ревности: два пожилых человека попали в больницу в Удмуртии

Настоящая драма с огнестрелом и ножевыми ранениями разыгралась в Глазове Фото: Сергей Грачев

9 июня в Глазове произошла история, достойная голливудской экранизации. Пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии сообщает, что днем 60-летний мужчина пришел домой к пенсионеру, который старше его на 5 лет, и открыл по нему стрельбу. Как позже выяснилось, мужчина приревновал женщину к старшему конкуренту и, видимо, решил избавиться от него таким способом.

Однако даже раненый в область груди, живота и плеча пенсионер каким-то образом смог ударить обидчика ножом в живот. После этого 60-летний преступник попытался скрыться в Юкаменском районе, но был задержан сотрудниками полиции.

И обвиняемый, и потерпевший выжили и находятся в больнице. По факту покушения на убийство заведено уголовное дело. Произведен осмотр места происшествия, допрошены соседи и врачи скорой помощи, назначены все необходимые экспертизы.

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