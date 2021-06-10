Глава Ижевска Олег Бекмеметьев призвал не превращать фонтаны «в баню и душ»

Из-за попадания в фильтры средств для мытья могут возникнуть проблемы с очисткой воды Фото: Амир Закиров

В прямом эфире на личной странице «ВКонтакте» мэр Ижевска Олег Бекмеметьев попросил жителей отказаться от банных процедур в фонтанах на Центральной площади города.

«Мы фиксировали факты, когда люди приходили с гелем для душа, с полотенцами и устраивали там настоящий душ. Это, конечно, неприемлемо. Одно дело, когда дети резвятся с водой, другое – когда начинают устраивать водные процедуры», - заявил он.

Отмечается, что попадание геля для душа в фильтрующие устройства фонтана может негативно повлиять на добавляемые в воду реагенты, которые перестанут справляться с очисткой воды. По словам главы города, круглый фонтан на нижней части площади в принципе не предназначен для контакта людей с водой.

Напомним, в мае этого года вода в нижнем фонтане на площади «зацвела», а ижевчане жаловались на неприятный запах.

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