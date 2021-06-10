Карта распространения коронавируса на 10 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

О том. как инфекция распространяется по городам и районам Удмуртии Фото: pixabay.com
По состоянию на 10 июня в Удмуртии коронавирусом заболели 39 человек. 43 пациента выздоровели. К счастью, никто не погиб.
Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:
Ижевск – 16 454
Глазов – 1 607
Воткинск – 1 448
Можга – 1 829
Сарапул – 1 310
Завьяловский район – 1 863
Алнашский район – 657
Балезинский район – 577
Вавожский район – 292
Воткинский район – 377
Глазовский район – 375
Граховский район — 206
Дебесский район – 305
Игринский район – 784
Камбарский район – 304
Каракулинский район – 216
Кезский район – 377
Кизнерский район – 350
Киясовский район – 227
Красногорский район – 372
Малопургинский район – 509
Можгинский район – 331
Сарапульский район – 422
Селтинский район – 287
Сюмсинский район – 250
Увинский район – 980
Шарканский район – 585
Юкаменский район – 333
Якшур-Бодьинский район – 507
Ярский район — 291
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