Карта распространения коронавируса на 10 июня: какие районы лидируют по количеству заболевших

О том. как инфекция распространяется по городам и районам Удмуртии Фото: pixabay.com

По состоянию на 10 июня в Удмуртии коронавирусом заболели 39 человек. 43 пациента выздоровели. К счастью, никто не погиб.

Статистика заболеваемости по городам и районам Удмуртии:

Ижевск – 16 454

Глазов – 1 607

Воткинск – 1 448

Можга – 1 829

Сарапул – 1 310

Завьяловский район – 1 863

Алнашский район – 657

Балезинский район – 577

Вавожский район – 292

Воткинский район – 377

Глазовский район – 375

Граховский район — 206

Дебесский район – 305

Игринский район – 784

Камбарский район – 304

Каракулинский район – 216

Кезский район – 377

Кизнерский район – 350

Киясовский район – 227

Красногорский район – 372

Малопургинский район – 509

Можгинский район – 331

Сарапульский район – 422

Селтинский район – 287

Сюмсинский район – 250

Увинский район – 980

Шарканский район – 585

Юкаменский район – 333

Якшур-Бодьинский район – 507

Ярский район — 291

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