Глава Ижевска пообещал платные парковки в центре ближе к концу года

В Ижевске планируют разместить платные парковки Фото: Архив КП

К концу 2021 года в Ижевске будет создано единое парковочное пространство. В настоящее время идет работа с законодательной базой и определяются операторы парковок. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал городской глава Олег Бекмеметьев

В центральном городском квадрате планируют разместить 1500 платных парковочных мест. «Надеюсь, что к концу года мы создадим необходимую инфраструктуру. Решив эти вопросы, будем переходить к новой системе парковок в более широком формате», - добавил градоначальник

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На улице 40 лет Победы в Ижевске строят спортивный объект

Башня будущего: ижевчане смогут представить свое видение реконструкции главного корпуса Ижевского оружейного завода