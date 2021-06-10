Глава Ижевска пообещал платные парковки в центре ближе к концу года

В Ижевске планируют разместить платные парковки
Фото: Архив КП
К концу 2021 года в Ижевске будет создано единое парковочное пространство. В настоящее время идет работа с законодательной базой и определяются операторы парковок. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал городской глава Олег Бекмеметьев
В центральном городском квадрате планируют разместить 1500 платных парковочных мест. «Надеюсь, что к концу года мы создадим необходимую инфраструктуру. Решив эти вопросы, будем переходить к новой системе парковок в более широком формате», - добавил градоначальник
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