Гроссмейстер Александр Морозевич приедет в Ижевск 12 июня: почему важно встретиться с шахматистом?

Сеанс одновременной игры с Александром Морозевичем пройдет в день рождения Ижевска, Фото: vk.com/public181334257

12 июня в Ижевск приедет российский шахматист и международный гроссмейстер Александр Морозевич. У жителей Удмуртии будет уникальный шанс сыграть партию с «Моро» или в живую увидеть, как играет шахматист. Рассказываем, в чем важность этого мероприятия.

Почему гроссмейстеры едут в Ижевск?

Это не первый раз, когда в Ижевск приезжают великие шахматисты мирового уровня. Провести мастер-классы для учеников и пообщаться с тренерами будущих чемпионов уже приезжали Евгений Томашевский, Сергей Шипов и Анатолий Карпов.

Как поясняет один из организаторов мероприятия и главный редактор Медиагруппы «Центр» Вероника Суворова, подобные встречи с мастерами помогают развивать шахматный спорт в республике: поддержка детского спорта и детского образования, проведение межрегиональных, российских турниров для повышения мастерства наших игроков и тренеров, показательные примеры.

Помимо сеанса одновременной игры на Центральной площади 12 июня, шахматист посетит открытие Кубка Корпорации «Центр» и шахматную школу им. Сергея Ощепкова. Как рассказал Александр Морозевич, в Ижевске он впервые и ему интересно посмотреть и познакомиться, как все устроено в местной шахматной школе. Также он проведет мастер-классы с тренерами и детьми.

«Будем надеяться, что будут родители, которые что-то спросят и получат толковые ответы, смогут их использовать для дальнейшего совершенствования собственных детей», — комментирует Александр Морозевич.

Почему пригласили Александра Морозевича?

Александр Морозевич — уникальный шахматист. У него нестандартный, отчасти агрессивный и одновременно интересный подход к игре. Шахматист — кумир многих не только потому, что он великий спортсмен, но и один из лучших игроков в слепую.

«Кажется, что шахматы это сложно, кажется, что шахматы — это не для всех. Такие визиты говорят о том, что шахматисты — такие же люди, как мы, просто чуть больше уделяют времени интеллектуальной подготовке. Визиты гроссмейстеров, на мой взгляд, имеют огромную ценность с точки зрения развития этого вида спорта в регионе, и в том числе развитие популярности среди детей», — поясняет Вероника Суворова.

Напомним, что возможность сыграть с гроссмейстером — это подарок Правительства Удмуртии и Федерации шахмат республики жителям города. Также в день города, 12 июня, состоится открытие 12-го Кубка Корпорации «Центр».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Этап детского Кубка России по шахматам «Кубок Корпорации «Центр» пройдет в Ижевске в очном формате

- Ижевчане смогут сыграть в шахматы на Центральной площади с гроссмейстером Александром Морозевичем