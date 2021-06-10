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Происшествия10 июня 2021 16:00

Из-за чего летом в Удмуртии происходят ДТП и как их избежать: обсуждаем с начальником УГИББД МВД Удмуртии и с главным инженером СБиДХ Ижевска

Поговорили в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск»
Источник:kp.ru
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Марат Чемалтынов, главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска, Руслан Набиев, начальник Управления ГИБДД МВД по Удмуртии

Марат Чемалтынов, главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска, Руслан Набиев, начальник Управления ГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: Архив КП

Из-за чего летом в Удмуртии происходят ДТП и как их избежать? Об этом говорили сегодня в прямом эфире на радио «Комсомольская правда – Ижевск» вместе с начальником УГИБДД МВД по Удмуртии Русланом Набиевым и главным инженером СБиДХ Ижевска Маратом Чемалтыновым. Из нашего подкаста вы узнаете, почему во многих местах вместо разделительной полосы были накапаны точки и помогает ли макет патрульного авто сокращать аварийность.

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