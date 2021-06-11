11 июня в Ижевске ожидается переменная облачность и до +25°С

Осадков в Ижевске не ожидается Фото: pixabay.com
Доброе утро, Ижевск! Погода продолжает радовать теплом и солнышком. Подробнее о прогнозе на пятницу расскажет «Комсомолка».
Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 11 июня в Ижевске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +23..+25°С. Ветер будет восточным, 7-12 м/с.
Ночью на термометре около +9°С. Направление ветра изменится на северо-восточное, а скорость снизится до 3 м/с.
Желаем вам отличного дня!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Пропавшего в Ижевске мужчину ищут уже 2 недели
- Гороскоп на 11 июня для ижевчан: Близнецам стоит выйти погулять, а Козерогов одолеет лень