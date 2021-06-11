11 июня в Ижевске ожидается переменная облачность и до +25°С

Осадков в Ижевске не ожидается Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Погода продолжает радовать теплом и солнышком. Подробнее о прогнозе на пятницу расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 11 июня в Ижевске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +23..+25°С. Ветер будет восточным, 7-12 м/с.

Ночью на термометре около +9°С. Направление ветра изменится на северо-восточное, а скорость снизится до 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Пропавшего в Ижевске мужчину ищут уже 2 недели

- Гороскоп на 11 июня для ижевчан: Близнецам стоит выйти погулять, а Козерогов одолеет лень