Пропавшего в Ижевске мужчину ищут уже 2 недели

Мужчина не вернулся домой после работы Фото: семейный архив

В столице Удмуртии ищут молодого мужчину Александра Воронина (1987 г.р.), который 29 мая ушел на работу и не вернулся. Его сожительница Марина рассказала «Комсомолке» , что пыталась найти его своими силами, но теперь будет подавать заявление в полицию.

«В тот день вообще ничего не предвещало беды. Он ушел на работу в шесть утра, поцеловал меня в щеку. Сказал, что будет зарплата и все будет хорошо», — говорит Марина.

Их дом находится в селе Октябрьское, а на работу мужчине приходилось ездить на другой конец города — в район СХВ. Он вставал рано утром и добирался до работы с двумя пересадками. Марина говорит, что он использовал ее дебетовую карту, потому что по безналичному расчету проезд обходится дешевле.

В один из вечеров мужчина домой не вернулся. Начальник Александра сообщил девушке, что отпустил всех сотрудников еще в 18:00. Марина проверила мобильный банк и узнала,, что примерно в 20:00 мужчина что-то купил в магазине на 38 рублей. Больше никакой информации о супруге Марина не получала.

Поначалу девушка подумала, что супруг просто тратит зарплату, несмотря на то, что он никогда так долго не гулял.

Приметы: темно-русые волосы, короткая стрижка. Рост 184 — 185 см. Глаза голубые. На правой лопатке — татуировка в виде паука, на обеих руках надписи.

Был одет в серую футболку, черные брюки, бело-синие тапки. С собой был черный рюкзак со сменной одеждой.

Если вы видели Александра, просьба сообщить Марине по телефону 89512113190.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стрельба и поножовщина на почве ревности: два пожилых человека попали в больницу в Удмуртии

В Ижевске 28-летний сотрудник салона сотовой связи обманом оформил на пенсионерку кредитную карту

Суд назначил шесть месяцев исправительных работ жительнице Удмуртии за неуплату алиментов