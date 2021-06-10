Гороскоп на 11 июня для ижевчан: Близнецам стоит выйти погулять, а Козерогов одолеет лень

Традиционный гороскоп на завтра Фото: pixabay.com

ОВЕН

С настроением сегодня беда – на протяжении дня оно скачет от полюса к полюсу и превращает жизнь окружающих в ад. Постарайтесь не нервничать.

ТЕЛЕЦ

Прекрасный день. Начало будет немного скомканным, зато в течение дня получится успешно решить немалое количество задач и проблем.

БЛИЗНЕЦЫ

На дворе лето, советуем выходить из дома не только на работу или на учебу. Вы же не хотите покрыться плесенью?

РАК

Вчерашняя паранойя сменится полной апатией к своему прошлому, настоящему и будущему. Стоит постараться найти баланс.

ЛЕВ

К Вам вернется внимание окружающих, вы снова становитесь хозяином/хозяйкой положения. Но не сжимайте зубы слишком сильно – так вы можете вновь остаться в одиночестве.

ДЕВА

На вас навалится куча мелких и противных задач, а все потому, что вы вовремя не сказали «нет». Бросать все сейчас глупо – все задачи решаемы, а их невыполнение может привести вас к весьма трагическому финалу и точно испортит отношения с окружающими.

ВЕСЫ

Перед вами может встать непростой выбор в сфере амурных дел. Не поступайте импульсивно (и не только в амурных делах) – вам это несвойственно, и вы не умеете красиво рисковать.

СКОРПИОН

Наконец-то на работе дела пойдут в гору, это неизбежно отразится на душевном состоянии. В любви звезды особого успеха не обещают.

СТРЕЛЕЦ

Попробуйте идти помедленнее – ибо вы запыхались. Вы дойдете до цели в любом случае - не нужно тратить больше сил, чем требуется для победы.

КОЗЕРОГ

Обуявшую вас лень не победить абсолютно ничем – и звезды советуют с ней смириться. Если же вам по какой-то странной причине требуется идти на работу, то мы вам не завидуем.

ВОДОЛЕЙ

Звезды советуют позвонить старым друзьям и просадить с ними половину зарплаты в ближайшем баре. Причем начинать нужно уже с утра.

РЫБЫ

На самом деле, все не так плохо, как вам казалось еще вчера. Но сильно хуже, чем вам кажется сегодня. Впрочем, в существовать ситуации постоянного самообмана вам не привыкать.

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