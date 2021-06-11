Житель Удмуртии утонул в пруду города Сарапула

Момент поисков утонувшего мужчины Фото: www.instagram.com/pssudm/

В пруду города Сарапула утонул мужчина, об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии на официальной странице в «Инстаграме».

10 июня водолазы опустились на дно водоема, чтобы найти и поднять тело погибшего человека. О причинах трагедии пока не сообщается и итог поисков не конкретизируется, известно лишь, что мужчина был 1975 года рождения.

Спасатели напоминают о том, что вода – это повышенный источник опасности, и жителям необходимо соблюдать правила безопасности на водоемах.

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