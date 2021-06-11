Видео: Алина Загитова принимает участие в съемках мюзикла «Руслан и Людмила»

Алина Загитова в образе Людмилы Фото: скриншот с видео, instagram.com/teamzagitova

Алина Загитова исполнит роль Людмилы в яркой постановке фигуристки Татьяны Навки по самому романтичному произведению А.С. Пушкина. Об этом в «Инстаграме» своего шоу рассказала сама продюсер. Фото и видео со съемок также появилось в официальной группе фанатов Загитовой. Как гласит пояснение в комментариях, на кадрах мы видим съемку для видео ряда, который будет демонстрироваться параллельно с выступлениями фигуристов.

Премьера мюзикла состоится 1 июля в Сочи. Увидеть сказку на льду зрители смогут до 30 сентября.

Алина Загитова в кадре с Петром Чернышевым, который исполняет роль Руслана Фото: скриншот с видео, instagram.com/teamzagitova

«Специально для масштабной постановки цирковой шатер тематического парка развлечений «Сочи Парк» трансформировали в современную ледовую сцену, под которую было задействовано 160 м3 льда. Гости увидят гигантскую говорящую голову, фейерверки, красочные 3D-проекции и другие уникальные режиссерские решения. Наша сказка удивит даже самого искушенного зрителя!», – говорится в комментарии к видео.

Как сказано в аннотации, шоу продемонстрирует новый взгляд на великое произведение русского поэта А.С. Пушкина и будет претендовать на звание одной из самых зрелищных постановок в России и даже в мире.

Роль главной героини – Людмилы – по задумке организаторов будут исполнять две фигуристки: Алина Загитова и сама Татьяна Навка. Уже известно расписание на июль, в котором указано, что они выступают в разные дни.

На видео можно лицезреть совместную репетицию, где Татьяна Навка показывает Алине Загитовой движения и даже учит «умирать» на руках прекрасного Руслана – его роль исполнит фигурист Петр Чернышев.

Поклонники уже оценили наряды, в которых Олимпийская чемпиона из Ижевска будет появляться перед публикой.

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