Поклонница сделала татуировку с фигуристкой Алиной Загитовой из Ижевска

Татуировка в честь Алины Загитовой. Фото: instagram.com/tattoofornia

В честь фигуристки Алины Загитовой из Ижевска одна из активных поклонниц сделала татуировку. На ней спортсменка изображена в финальной позе из Outro. Пост с тату появился у девушки в «Инстаграме».

«Воодушевление, которое каждый может интерпретировать по-своему. А может, это банальная истина - «красота в глазах смотрящего». Так или иначе, значимость и присутствие Алины, все эти светлые чувства, что она привносит в мир - бесценны! И она навсегда в сердце», - пописала видео поклонница.

Отметим, что у нее очень много рисунков в честь прославленной ижевской фигуристки.

Алина Загитова уже отреагировала на это известие и выложила у себя сторис с подписью «Никогда не могла подумать, что в честь меня сделают татуировку».

Ранее Алине всемирно известный немецкий обувной бренд подарил кроссовки и ее именем.

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