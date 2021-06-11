Более двух тысяч детей пострадали от укусов клещей в Удмуртии с весны

Несколько человек заболели клещевым энцефалитом и боррелиозом Фото: pixabay.com

12 305 человек, в том числе 2 182 ребенка пострадали в Удмуртии от присасывания клещей с начала сезона, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

Больше всего случаев, как обычно, зарегистрировано в Ижевске – 52,6% – это 6 469 укушенных людей. Для сравнения, в Воткинске было зарегистрировано 825 случаев, в Можгинском районе – 433 случая, в Кезском – 311 случаев.

При этом ижевчане часто подвергались нападению паразитов в зонах отдыха и на кладбищах. Так, на территории парка Кирова было зарегистрировано 74 случая, в том числе 27 – среди детей, на Южном кладбище – 36 случаев, на Кенском кладбище – 37 случаев, на Западном кладбище – 30 случаев, на Александровском кладбище – 22 случая.

От 11 до 3 укушенных было в Березовой роще, сквере Оружейника Драгунова, сквере им. А.Л. Титова, в Летнем саду, на Хохряковском кладбище и на Татарском кладбище.

Четыре жителя Удмуртии заболели клещевым вирусным энцефалитом, в том числе двое детей. У пятерых человек диагностировали клещевой боррелиоз.

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