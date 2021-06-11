308 целевых мест выделит Ижевская медакадемия для поступающих в 2021 году

205 абитуриентов-целевиков ждут на специалитет Фото: Минздрав Удмуртии

Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, в некоторых больницах и фельдшерских пунктах республики не хватает врачей и медицинских работников. Чтобы в перспективе хотя бы частично решить проблему, Ижевская государственная медицинская академия каждый год выделяет бесплатные целевые места для абитуриентов. В этом году их будет 308.

Минздрав сообщает, что в ведомство обратилась с вопросом жительница Воткинска Наталья Гагарина. «В поликлиниках острая нехватка врачей. Что делает Правительство Удмуртии, Минздрав, чтобы врачи приходили в больницы?» - спрашивает она.

В ведомстве согласились с тем, что проблема нехватки медицинских кадров в Удмуртии действительно есть, и особенно остро она стоит в районах республики. Ее пытаются решить при помощи региональной программы поддержки врачей. Это дает результат: благодаря программе, например, в воткинские больницы в прошлом году пришло 7 врачей. Также действуют меры социальной поддержки вновь прибывающих специалистов.

Однако в Минздраве подчеркивают, что проблему нужно решать и на этапе подготовки специалистов. Поэтому Ижевская медакадемия выделяет целевые бюджетные места для желающих связать свою жизнь с медициной.

Абитуриентам гарантируют бесплатное обучение и трудоустройство после окончания вуза. В этом году В ИГМА ждут 308 «целевиков». Из них 205 мест выделено на специалитет: 130 студентов на специальность «Лечебное дело», 60 – на специальность «Педиатрия», 15 – на специальность «Стоматология.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фотофакт: прокат лодок и катамаранов начался в Ижевске

За последние сутки в Удмуртии зафиксировано 40 заболевших коронавирусом