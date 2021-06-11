Фотофакт: прокат лодок и катамаранов начался в Ижевске

В Ижевске начала работу лодочная станция Фото: Анастасия Михайлова

6 июня начался сезон навигации, а значит, с этого дня жители Удмуртии могут пользоваться лодками и другими судоходными средствами на водоемах. В Ижевске начала работу лодочная станция на набережной городского пруда.

Можно взять катамаран на двух человек (и одного ребенка до 4 лет) – это будет стоить вам 250 рублей за полчаса и 400 рублей за час. За полчаса аренды четырехместного катамарана нужно выложить 300 рублей, а за час аренды – 500.

Двухместный катамаран Фото: Анастасия Михайлова

Если не устраивает катамаран, то можно арендовать лодку – в неё поместится до 5 пассажиров. Полчаса аренды лодки обойдутся в 250 рублей, час – в 400 рублей.

Ижевчане катаются на лодке Фото: Анастасия Михайлова

Прокат лодок и катамаранов работает с 09:00 до 21:00, но жестких ограничений по времени работы нет: все зависит от посещаемости, поэтому прокат может проработать и дольше.

Прокат работает с 09:00 до 21:00 Фото: Анастасия Михайлова

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