В Удмуртии в пруду утонул 46-летний мужчина

Мужчина утонул в пруду в Сарапуле Фото: www.instagram.com/pssudm
Поисково-спасательная служба Удмуртии сообщает, что 10 июня водолазы выехали на сарапульский пруд и достали со дна тело 46-летнего мужчины.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Спасатели Удмуртии напоминают гражданам, что вода – это повышенный источник опасности, и поэтому необходимо соблюдать правила безопасного поведения у водоема.
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