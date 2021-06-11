В Удмуртии в пруду утонул 46-летний мужчина

Мужчина утонул в пруду в Сарапуле Фото: www.instagram.com/pssudm

Поисково-спасательная служба Удмуртии сообщает, что 10 июня водолазы выехали на сарапульский пруд и достали со дна тело 46-летнего мужчины.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Спасатели Удмуртии напоминают гражданам, что вода – это повышенный источник опасности, и поэтому необходимо соблюдать правила безопасного поведения у водоема.

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