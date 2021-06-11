Приволжский федеральный округ с Удмуртией в составе стал лидером по числу проголосовавших за благоустройство скверов и парков

Голосование за благоустройство парков и скверов завершилось Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Подведены итоги всероссийского голосования, в котором россияне выбирали объекты благоустройства на 2022 год. Приволжский федеральный округ, в состав которого входит Удмуртия, лидирует по количеству проголосовавших участников. Всего отдали свой голос 2,2 млн россиян, в том числе 66 тыс. жителей нашей республики. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Подводя итоги пятинедельного голосования, замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров отметил правильность и своевременность решения о запуске онлайн-платформы.

«Мы смогли решить одну из важнейших задач – были созданы простые и доступные условия участия жителей в вопросах благоустройства, а также прозрачный механизм голосования»,- отметил он.

Также отмечается, что граждане не только сделали важный для себя локальный выбор, но и узнали о проектах различных регионов России, Они могли отслеживать ход голосования и имели возможность связаться с куратором, чтобы получить дополнительную информацию.

«В голосовании по России участвовали 84 региона, 1463 муниципалитета, в том числе – отдаленные населенные пункты. Уникальных посетителей — почти 20 млн, из них 9,7 проголосовали. То есть каждый второй дошел до голосования», - сообщил гендиректор АНО «Диалог Регионы» Алексей Гореславский.

В Удмуртии жителям помогали сориентироваться 150 волонтеров. В 7 муниципалитетах они ежедневно рассказывали о проектах и помогали с техническими вопросами

«Большая благодарность нашим волонтёрам, которые работали и в праздничные, и в выходные дни, предлагая и помогая людям проголосовать. Несмотря на то, что рейтинговое голосование по нацпроекту «Жильё и городская среда» проводится ежегодно, голосование на единой федеральной площадке было организовано впервые, – сказал председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Напоминаем, что всего от Удмуртии участвовали 18 проектов благоустройства территорий Ижевска, Глазова, Сарапула, Воткинска, Можги, Увы и Игры. Победители (их 7) получат финансирование и уже в следующем году эти объекты будет не узнать.

Так, в Ижевске победил проект благоустройства эспланады Центральной площади, за него отдали 18 378 голосов. В Сарапуле будут ремонтировать территорию игровой зоны для детей в городском саду им. А.С. Пушкина, в Можге – детский парк. В Игре реконструкция ждет территорию перед кафе «Рябинушка», а в Уве в голосовании победил «Парк деревянных скульптур». Жители Воткинска отдали больше всего голосов за дизайн-проект №1 сквера в районе железнодорожного вокзала, глазовчане же выбрали второй проект благоустройства бульвара по ул. Карла Маркса.

По данным Минстроя России, в дальнейшем жители смогут использовать онлайн-платформу для мониторинга результатов работы по благоустройству выбранных общественных территорий.

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