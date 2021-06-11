В Ижевске на день города ограничат продажу алкоголя

Горожан просят не нарушать общественный порядок
Фото: Архив КП
11 и 12 июня продажа алкоголя в Ижевске будет регулироваться республиканским законом, который ограничивает розничную продажу алкоголя в местах проведения праздничных мероприятий, то есть на более чем 20 площадках и прилегающей к ним территории. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Охранять общественный порядок будут 225 полицейских и 127 сотрудников отдельного батальона ДПС. Кроме того, будут привлечены народные дружинники и сотрудники ЧОП.
Ижевчан просят быть бдительными и не нарушать общественный порядок.
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