Транспорт в Ижевске 12 июня: перекрытый центр и дополнительные вечерние автобусы

Изменения в работе общественного транспорта на День города Фото: Архив КП

Пресс-служба администрации Ижевска напоминает, что в связи с проведением массовых мероприятий на День города и День России по ряду центральных улиц будет ограничено движение транспорта.

С 10: 00 до 23:00 будет закрыт для автомобилистов участок ул. Пушкинской от ул. Советской до ул. Кирова.

С 8:00 до 23:00 перекроют набережную пруда.

С 9:00 до 16:30 будет закрыт проезд ул. Наговицына от Коммунаров до Пушкинской

С 17:30 до 23:00 – ул. Милиционная от Дерябина до Кирова и ул. М. Горького от Советской до Кирова.

Схема ограничения движения транспорта в Ижевске на 12 июня Фото: izh.ru

ВАЖНО! Ранее мы писали, что участок улицы Пушкинской от Советской до Кирова закроют для движения автобусов и троллейбусов с 20:00 до 23:00. Эта информация устарела: администрация города сообщает, что 12 июня общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Более того, с 22:35 до 22:55 маршруты № 8, 11, 12 и 40 будут курсировать с конечной остановки «Центр» с интервалом в 7 минут. Желающие увидеть праздничный салют со стороны парка Кирова смогут уехать на автобусе № 29 – количество рейсов будет увеличено, интервал – 7 минут. Эти дополнительные рейсы призваны помочь жителям спальных районов вернуться домой из центра.

Троллейбусный маршрут № 6 с 19:00 будет закрыт, 9-й маршрут проследует от пос. Машиностроителей до «Нефтемаша».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Приволжский федеральный округ с Удмуртией в составе стал лидером по числу проголосовавших за благоустройство скверов и парков

«Фарфоровый» дом, сказочный замок и пагода: самые удивительные дома Ижевска