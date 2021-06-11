Автогонщик и тренер из Удмуртии Константин Антропов ушел из жизни

Прощание с легендой удмуртского автоспорта пройдет 12 июня Фото: vk.com/fasur

10 июня в столице Удмуртии на 71-ом году жизни скончался мастер спорта международного класса по автогонкам, тренер и судья Константин Антропов. Пост об этом появился на странице Федерации автомобильного спорта Удмуртии во «ВКонтакте».

32 награды, завоеванные на международных, национальных и региональных соревнованиях – далеко не полный список достижений Константина Григорьевича. В 1972-89 он участвовал в разработке опытных образцов спортивных автомобилей на ижевском автозаводе, а после завершения карьеры воспитал десятки талантливых авто- и мотогонщиков, среди которых были и мастера спорта международного класса.

Прощание с ним состоится 12 июня в 13:00 по адресу: г.Ижевск, Квартальный проезд, 25.

Наша редакция выражает соболезнования родным и близким Константина Григорьевича.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Транспорт в Ижевске 12 июня: перекрытый центр и дополнительные вечерние автобусы

Еще 23 тыс. доз вакцины «Спутник V» поступило в Удмуртию