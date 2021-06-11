Еще 23 тыс. доз вакцины «Спутник V» поступило в Удмуртию

Еще одна партия первой российской вакцины от коронавируса поступила в республику Фото: pixabay.com

Глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте» сообщил о поступлении в регион еще 23 тыс. доз вакцины российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По его словам, партию уже распределяют по удмуртским больницам.

Кроме того, глава региона напоминает, что в Ижевске продолжается выездная вакцинация от коронавируса. В передвижных пунктах желающим ставят первый компонент другой российской вакцины «ЭпиВакКорона». «Если вы приедете в праздничные дни в столицу, то советую воспользоваться возможностью», - пишет губернатор.

Поставить первый компонент вакцины в передвижном пункте может любой желающий старше 18 лет – необходимо лишь иметь с собой паспорт, полис ОМС и ручку (нужно будет заполнить анкету). Перед вакцинацией вас осмотрит медицинский работник. Второй компонент вакцины вводят в поликлинике по месту жительства – вас пригласят по телефону.

О расписании и местоположении пунктов выездной вакцинации мы писали здесь

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Транспорт в Ижевске 12 июня: перекрытый центр и дополнительные вечерние автобусы

«Фарфоровый» дом, сказочный замок и пагода: самые удивительные дома Ижевска