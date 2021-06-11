20-летнего жителя Удмуртии будут судить за секс с малолетней девочкой

20-летний парень совратил 13-летнюю девочку Фото: Амир Закиров

20-летнего жителя Сюмсинского района Удмуртии будут судить за совращение 13-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что девочка была приглашена молодым человеком в дом приятеля для совместного времяпрепровождения и совращена. Подозреваемый прекрасно знал о возрасте девочки.

Молодой человек признал вину в полном объеме, дело отправлено в суд. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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